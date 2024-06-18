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Обед в Армении за 400 рублей: Ереванская столовая за копейки от российского блогера

Российский блогер оценил обед в ереванской столовой всего за 400 рублей

1:01
Туризм

Российский блогер поделился своим впечатлением о "шикарном" обеде в ереванской столовой, который обошелся ему всего в 400 рублей.

Российский блогер оценил обед в ереванской столовой всего за 400 рублей
Фото: wikimedia.wowarmenia.ru by commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Он отметил, что повара готовят еду не для случайных посетителей, а для своих постоянных клиентов — обычных работников, поэтому еда там особенно вкусная. В меню представлены привычные блюда: борщ, гречневая каша, рис, макароны, картофельное пюре, мясные котлеты, жареная куриная грудка и гуляш.

Кроме того, можно заказать шашлык вместо хлеба, выбрав лаваш. Из алкогольных напитков предлагаются армянское вино и коньяк. Блогер упомянул, что местные жители предупреждали его о возможных очередях в обеденное время, но ему удалось выбрать блюда всего за пять минут. Общая стоимость его обеда составила около 400 рублей, что он считает вполне разумной ценой, учитывая качество и количество еды.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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