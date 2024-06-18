Обед в Армении за 400 рублей: Ереванская столовая за копейки от российского блогера

Российский блогер поделился своим впечатлением о "шикарном" обеде в ереванской столовой, который обошелся ему всего в 400 рублей.
Он отметил, что повара готовят еду не для случайных посетителей, а для своих постоянных клиентов — обычных работников, поэтому еда там особенно вкусная. В меню представлены привычные блюда: борщ, гречневая каша, рис, макароны, картофельное пюре, мясные котлеты, жареная куриная грудка и гуляш.
Кроме того, можно заказать шашлык вместо хлеба, выбрав лаваш. Из алкогольных напитков предлагаются армянское вино и коньяк. Блогер упомянул, что местные жители предупреждали его о возможных очередях в обеденное время, но ему удалось выбрать блюда всего за пять минут. Общая стоимость его обеда составила около 400 рублей, что он считает вполне разумной ценой, учитывая качество и количество еды.
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.