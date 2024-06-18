Тотальная дедолларизация: как новые санкции повлияют на стоимость туров для россиян

Как новые санкции и отказ от торгов в долларах и евро повлияют туризм

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие россияне обеспокоены новыми санкциями и отказом Московской биржи от торгов в долларах и евро, что вызывает вопросы относительно приобретения летних туров за границу. Будут ли и без того дорогие туры еще дороже?

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"Как эта ситуация скажется на стоимости импорта и зарубежных туров? Новые санкции могут привести к увеличению задержек поставок и удорожанию импортных товаров. Уже до введения этих санкций, с января по апрель текущего года, импорт сократился на 9 % по сравнению с прошлым годом из-за проблем с внешними платежами. Туроператоры, учитывая колебания курса, пересчитали стоимость путевок, но изменения незначительны. По данным Ассоциации туроператоров, стоимость путевок выросла всего на 0,5-1 %. Операторы работают в условиях жесткой конкуренции, поэтому стараются удерживать прежние цены и переходить на расчеты в валютах дружественных стран", — отметил кандидат юридических наук, доцент Юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин прокомментировал увеличение числа случаев изъятия заграничных паспортов у граждан России при выезде из страны.

Курс доллара в режиме онлайн можно посмотреть на этом графике.

Центробанк установил официальный курс доллара, евро и юаня к рублю на 15 июня:

— Доллар — 89,0658 рубля

— Евро — 95,1514 рубля

— Юань — 12,1629 рубля

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