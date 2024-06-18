5 важных вещей, которые нельзя забыть взять в путешествие: советы экспертов

С приближением курортного сезона подготовка к путешествию становится все более важной. Эксперты портала "ЧС Инфо" выделили пять незаменимых вещей, которые стоит взять с собой в поездку.
На первом месте — документы.
Они необходимы не только для путешествия и регистрации в отеле, но также могут быть полезны в случае непредвиденных обстоятельств, таких как получение медицинской помощи.
Второе место занимают финансы.
Важно заранее изучить особенности местного финансового рынка и запастись наличными в нужной валюте, что облегчит пребывание в другой стране. Также стоит иметь при себе основные средства гигиены, которые могут пригодиться в неожиданных ситуациях.
На третьем месте — лекарства.
В некоторых местах может быть сложно найти необходимые препараты или они могут быть слишком дорогими. Поэтому рекомендуется взять с собой минимальный набор универсальных лекарств.
И наконец, защита от солнца, такая как крем с SPF, головные уборы и специальные спреи. Необходимо помнить о вреде ультрафиолетовых лучей и заботиться о своем здоровье, особенно находясь далеко от дома.
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.