5 важных вещей, которые нельзя забыть взять в путешествие: советы экспертов

Эксперты назвали 5 неотъемлемых вещей для удачного путешествия

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

С приближением курортного сезона подготовка к путешествию становится все более важной. Эксперты портала "ЧС Инфо" выделили пять незаменимых вещей, которые стоит взять с собой в поездку.

Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

На первом месте — документы.

Они необходимы не только для путешествия и регистрации в отеле, но также могут быть полезны в случае непредвиденных обстоятельств, таких как получение медицинской помощи.

Второе место занимают финансы.

Важно заранее изучить особенности местного финансового рынка и запастись наличными в нужной валюте, что облегчит пребывание в другой стране. Также стоит иметь при себе основные средства гигиены, которые могут пригодиться в неожиданных ситуациях.

На третьем месте — лекарства.

В некоторых местах может быть сложно найти необходимые препараты или они могут быть слишком дорогими. Поэтому рекомендуется взять с собой минимальный набор универсальных лекарств.

И наконец, защита от солнца, такая как крем с SPF, головные уборы и специальные спреи. Необходимо помнить о вреде ультрафиолетовых лучей и заботиться о своем здоровье, особенно находясь далеко от дома.