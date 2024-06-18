Туристический поток в России летом 2024 года превысит 44 миллиона поездок

Туроператоры продали 60% летних туров в России

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

С июня по август 2024 года туристический поток по России может превысить 44 миллиона поездок. По данным вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, туроператоры уже продали около 60% летних туров.

Фото: commons.wikimedia.org by Karelj is licensed under CC BY-SA 3.0

"Мы ожидаем, что за летние месяцы туристы совершат более 44 миллионов поездок по стране, что составляет почти 50% от общего годового объема в 90 миллионов," — сообщил он на совещании в правительстве.

Туроператоры отметили, что к июню было продано около 60% летних туров, большинство из которых направлено на юг России. В этом сезоне средний срок бронирования увеличился до одного — трех месяцев до даты заезда, добавил Чернышенко.

Наиболее популярными направлениями стали Краснодарский край (64% всех бронирований), Крым (10%), Кавминводы (9%), Санкт-Петербург, Москва, Дагестан, Калининградская область, Казань, Республика Алтай и Алтайский край. Также популярны речные круизы по России.