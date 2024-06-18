Краснодарский край признан самым опасным для отдыха летом 2024 года

Краснодарский край лидирует по числу инцидентов среди туристов

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Краснодарский край признан самым опасным регионом для отдыха в России летом 2024 года, сообщает портал Lenta. ru со ссылкой на исследование страховой компании ВСК.

Фото: archive.org by Nikolay Sizonenko is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По данным исследования, на этот регион приходится 88% всех инцидентов на популярных российских туристических направлениях. Чаще всего туристы сталкиваются с отравлениями, обострениями гастрита и ЛОР-заболеваниями.

Наибольшее количество обращений в страховую компанию поступает от отдыхающих в Адлере, Сочи, Лоо, Санкт-Петербурге и Анапе. Самыми безопасными направлениями для отдыха признаны Северный Кавказ, Казань, Калининград, Москва, Туапсе и Геленджик.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион планирует принять не менее 10 миллионов туристов летом 2024 года.