Цены на отдых в Калининграде: проживание и перелеты на лето 2024

Калининград стал одним из лучших направлений для летних путешествий с детьми

Калининград стал одним из самых привлекательных направлений для летних поездок с детьми. Аналитики установили, что в среднем туристы проводят в Калининградской области четыре дня.

Фото: Собственная работа by Aleksander Kaasik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Согласно данным СМИ, ссылающимся на аналитиков "Яндекс Путешествий", стоимость проживания в трехзвездочном отеле Калининграда начинается от 55 800 рублей на семью из трех человек на период с 17 по 26 июня, а перелет из Москвы стоит от 14 700 рублей в одну сторону.

Издание "Клопс" также отмечает, что средняя стоимость жилья в Калининградской области составляет около 10 тысяч рублей за ночь. В дополнение к Калининграду эксперты также рекомендуют для семейных поездок Казань, Ставропольский край, Крым и Дагестан.

Стоит отметить, что на ПМЭФ наблюдался значительный рост спроса на билеты в Калининград.

Ранее "ФедералПресс" сообщал, сколько денег тратят путешественники в Калининградской области за один день.