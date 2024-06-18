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Исландия борется с туристами: новые налоги с целью ограничения числа посетителей

Исландия захотела избавиться от туристов

0:48
Туризм

Правительство Исландии планирует ввести новую налоговую систему для туристической отрасли с целью уменьшить количество приезжающих в страну. Таким образом, Исландия присоединилась к числу европейских стран, стремящихся сократить туристические потоки, сообщает CNBC.

Исландия захотела избавиться от туристов
Фото: fam-tille.de by Andreas Tille is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В частности, власти намерены повышать налоги для туристов в пиковые периоды, чтобы контролировать их число. Эти меры направлены на снижение негативного воздействия туризма на страну и окружающую среду.

Ранее сообщалось, что в Амстердаме запретят строительство новых отелей в рамках борьбы с массовым туризмом. Городские власти заявили, что стремятся сохранить комфортные условия для жизни как для местных жителей, так и для гостей города.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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