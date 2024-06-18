Исландия борется с туристами: новые налоги с целью ограничения числа посетителей

Правительство Исландии планирует ввести новую налоговую систему для туристической отрасли с целью уменьшить количество приезжающих в страну. Таким образом, Исландия присоединилась к числу европейских стран, стремящихся сократить туристические потоки, сообщает CNBC.
В частности, власти намерены повышать налоги для туристов в пиковые периоды, чтобы контролировать их число. Эти меры направлены на снижение негативного воздействия туризма на страну и окружающую среду.
Ранее сообщалось, что в Амстердаме запретят строительство новых отелей в рамках борьбы с массовым туризмом. Городские власти заявили, что стремятся сохранить комфортные условия для жизни как для местных жителей, так и для гостей города.
Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.