Санкции США против российских авиакомпаний: рост затрат и новые логистические проблемы

Эксперты прогнозируют рост затрат на обслуживание самолётов из-за новых санкций США

3:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство торговли США на прошлой неделе ввело санкции против физических и юридических лиц, участвовавших в поставках авиадеталей в Россию. Эксперты, опрошенные TourDom. ru, уверены, что катастрофических последствий для авиации не будет, но предупреждают о росте расходов на обслуживание самолётов. Авиакомпании будут вынуждены беречь ресурс самолётов и отказаться от неприоритетных направлений.

Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

По информации "Лента.ру", под санкции попала российская компания SkyTechnic и восемь фирм из Британских Виргинских островов, Китая, ОАЭ, Сербии и Турции. Среди них: Skywind International Limited, Hong Fan International, Lufeng Limited, Unical dis Ticaret Ve Lojistik JSC, Izzi Cup DO, Turboshaft FZE, Treetops Aviation и Black Metal FZE. Экспортные привилегии отозваны у ряда физических лиц, включая граждан России.

Санкции со стороны США не новы. С 2022 года они вводили ограничения против российских авиакомпаний, запрещая поставки деталей и обслуживание самолётов американского производства. Были случаи задержания россиян за попытки обхода этих ограничений.

Такие меры создают проблемы для российских перевозчиков, но не привели к краху гражданской авиации в России. Необходимые запчасти продолжают поступать через альтернативные каналы. По словам Романа Гусарова, главного редактора Avia. ru, компании находят решения, несмотря на сложности.

Олег Пантелеев, главный редактор агентства "Авиапорт", добавляет, что компании ищут новые цепочки поставок, хотя это становится всё сложнее. Полностью закрыть все лазейки невозможно, особенно для старых самолётов.

Однако ситуация остаётся напряжённой. Блокировка каналов поставок и строгие наказания приводят к росту затрат на обслуживание самолётов, что отражается на стоимости авиабилетов. Логистика усложняется, а сроки доставки деталей увеличиваются, заставляя авиакомпании замораживать большие денежные средства в складских запасах.

Это приводит к тому, что планировать расписание и поддерживать регулярность рейсов становится сложнее. Пассажиры могут чаще сталкиваться с задержками рейсов из-за поломок самолётов. Авиакомпании экономят ресурс самолётов и используют их только на наиболее целесообразных маршрутах, что приводит к изменениям в расписании.

Например, AZUR air отказалась от полётов в Таиланд из восьми городов, скорее всего, из-за недостатка самолётов из-за задержек в техническом обслуживании. Представители авиакомпании пока не комментируют ситуацию.

Санкции против российской авиации действуют с весны 2022 года. За это время российские техцентры научились обслуживать иностранные самолёты, включая сложные формы технического обслуживания. Например, "А-Техникс" и S7 освоили капитальный ремонт двигателей и замену стоек шасси на Boeing 777.