В США началось расследование из-за "голландского шага" в небе

Самолет Boeing 737 Max 8 столкнулся с эффектом "голландского шага", но экипажу удалось восстановить контроль над судном. Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Инцидент произошел 25 мая, примерно через час после взлета из Феникса, на высоте 9,7 км. Рейс успешно приземлился в Окленде. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.
После посадки самолет был передан специалистам для проверки и ремонта. Осмотр выявил повреждение резервного блока управления питанием. Воздушное судно находилось в Окленде около двух недель, а 6 июня было отправлено на ремонт в штат Вашингтон.
Эффект "голландского шага" представляет собой сложное колебание самолета по курсу и крену, напоминающее движение голландских конькобежцев. Это опасное явление неоднократно становилось причиной авиакатастроф.
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