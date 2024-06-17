В США началось расследование из-за "голландского шага" в небе

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Самолет Boeing 737 Max 8 столкнулся с "голландским шагом"

1:58
Туризм

Самолет Boeing 737 Max 8 столкнулся с эффектом "голландского шага", но экипажу удалось восстановить контроль над судном. Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Самолет Boeing 737 Max 8 столкнулся с "голландским шагом"
Фото: wikimedia.org by Acefitt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Инцидент произошел 25 мая, примерно через час после взлета из Феникса, на высоте 9,7 км. Рейс успешно приземлился в Окленде. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

После посадки самолет был передан специалистам для проверки и ремонта. Осмотр выявил повреждение резервного блока управления питанием. Воздушное судно находилось в Окленде около двух недель, а 6 июня было отправлено на ремонт в штат Вашингтон.

Эффект "голландского шага" представляет собой сложное колебание самолета по курсу и крену, напоминающее движение голландских конькобежцев. Это опасное явление неоднократно становилось причиной авиакатастроф.

Ранее в сотнях самолетов Boeing была обнаружена неисправность, способная привести к взрывам в воздухе. Под угрозой находятся почти 300 самолетов, включая те, которые эксплуатируются United и American Airlines.

Компания Boeing привлекла внимание после инцидента с самолетом Alaska Airlines, у которого в полете из-за незатянутых болтов оторвалась дверь. После этого проблемы с самолетами Boeing продолжились: так, пассажирский самолет Delta Air Lines потерял панель в воздухе и был вынужден вернуться в аэропорт.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заверил, что иностранные самолеты Airbus и Boeing, эксплуатируемые российскими авиакомпаниями, полностью соответствуют требованиям российских авиавластей и проблем с их обслуживанием нет.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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