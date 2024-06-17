Как и где отдыхать летом с детьми: советы от самостоятельных туристов

Туристы назвали лучшие места для семейного отдыха

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самостоятельные туристы, опрошенные онлайн-сервисом OneTwoTrip, поделились своими планами на летний отдых с детьми. Специалисты сервиса опросили 1225 пользователей и выяснили, что 73 процента из них планируют семейные поездки на лето. Из них 58 процентов собираются провести в отпуске более недели, а остальные планируют путешествовать максимум семь дней.

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Большинство семей (67 процентов) предпочитают спокойный отдых на пляже или у бассейна. Оставшиеся 33 процента выбирают активный отдых, включая походы и велосипедные прогулки с детьми.

Половина опрошенных (51 процент) выбирает для семейного отдыха Россию. Самыми популярными местами в России являются Сочи (35 процентов), Геленджик (16 процентов) и Анапа (12 процентов). Среди зарубежных направлений лидируют Анталья (31 процент), Пицунда (26 процентов) и Сиде (18 процентов).

Большинство туристов (54 процента) готовы потратить на поездку до 100 тысяч рублей, а остальные располагают большей суммой. Заранее планируют летний отдых 52 процента опрошенных, в то время как остальные предпочитают принимать решения на месте.

Три четверти туристов останавливаются в отелях, а остальные выбирают апартаменты, что позволяет им самостоятельно готовить еду.