Неудачный лайфхак: пассажир в Орландо пропустил рейс, пытаясь провезти вещи в наволочке

Мужчина не попал на самолёт из-за багажа, спрятанного в наволочку

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Один из пассажиров самолёта не смог попасть на свой рейс из-за популярного лайфхака из интернета, как сообщает New York Post

Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

В аэропорту Орландо, США, мужчина решил воспользоваться известным советом, как избежать платы за багаж. Он уложил свои вещи в наволочку, утверждая, что это подушка, которую он возьмёт для комфортного сна в полёте. Однако наволочка, набитая вещами, совершенно не напоминала настоящую подушку.

Сотрудники аэропорта предложили ему оплатить багаж, но пассажир отказался и начал спорить. В результате инцидента пришлось вмешаться полиции, которая задержала мужчину, из-за чего он пропустил свой рейс.