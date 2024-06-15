Поисковики рассказали туристам, что необходимо взять с собой в лес

Поисковики рассказали, как безопасно ходить в лес

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первое, что нужно помнить: в лесу важно быть заметным. Яркая одежда, которую видно издалека, поможет вам в этом.

Фото: unsplash.com by Andrew Ly is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Второе правило: отправляясь в лес, всегда берите с собой полностью заряженный телефон, даже если планируете провести там всего несколько часов. Рекомендуется также взять с собой пауэрбанк.

Не забудьте взять все необходимые лекарства, воду и перекус.

Поисковики советуют положить в сумку компас, даже если вы не умеете им пользоваться: специалисты смогут по телефону объяснить, как с ним обращаться.

Очень важно перед уходом в лес сообщить близким, куда вы направляетесь и сколько времени планируете там провести. Это поможет им быстрее начать поиски в случае непредвиденных обстоятельств.

Помните: нет никакого правила трех дней. Сообщать о пропаже человека нужно незамедлительно, позвонив по телефону 112 или на горячую линию отряда "ЛизаАлерт": 8 (800) 700-54-52, — напоминают поисковики.