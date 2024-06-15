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Выгодные рейсы Москва – Гонконг с пересадкой в Пекине: лучшие предложения

Китайские авиакомпании предлагают дешевые авиабилеты из Москвы в Гонконг

1:30
Туризм

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные авиабилеты китайских авиакомпаний на маршруте Москва — Гонконг.

Китайские авиакомпании предлагают дешевые авиабилеты из Москвы в Гонконг
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Например, рейс туда 8 августа и обратно 14 августа обойдется в 39,7 тыс. руб. с включенным багажом (цены и условия актуальны на 18:00 15 июня).

Перелет Москва — Пекин выполняет Hainan Airlines, а между Пекином и Гонконгом — Hong Kong Airlines. Такой же тариф доступен для рейсов с 16 по 24 августа.

В Пекине пассажирам нужно будет пересесть из аэропорта Шоуду в Дайсин, что займет 1,5-2 часа, при общем времени пересадки 5 часов 35 минут, что вполне достаточно. На обратном пути ожидается длительная ночная пересадка в Пекине — с 23:45 до 14:25. Пассажиры могут воспользоваться безвизовым транзитом и забронировать отель для ночлега.

Для тех, кого не пугают долгие пересадки, есть вариант с China Southern Airlines. Перелет с 7 по 17 августа обойдется немного дороже — в 44,5 тыс. руб. За эту цену доступны различные даты вылета в августе и варианты продолжительности пребывания в Гонконге — от нескольких дней до двух недель.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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