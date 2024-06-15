Антирейтинг туристических достопримечательностей: места, которые не оправдали ожиданий

Топ переоцененных туристических достопримечательностей

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последнее время популярные туристические достопримечательности часто разочаровывают путешественников. Длинные очереди, высокие цены на билеты и сложности с фотографированием играют в этом немалую роль.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository

По данным исследования, проведенного немецкой платформой Preply, некоторые из этих мест стали "переоцененными" или даже "ловушками для туристов". Так, Таймс-сквер в Нью-Йорке попала в антирейтинг из-за переполненности и грязи.

Контрольно-пропускной пункт Чарли в Берлине оказался менее значимым, чем ожидалось, а Эйфелева башня в Париже подверглась критике из-за длинных очередей и толп людей.

Среди других переоцененных мест — "Русалочка" в Копенгагене, Лас-Рамблас в Барселоне, "Писающий мальчик" в Брюсселе, "Голубая лагуна" в Рейкьявике, Голливудская аллея славы в Лос-Анджелесе, "Лондонский глаз" в Лондоне и хранилище Гиннесса в Дублине.

Несмотря на то, что эти места ежегодно привлекают миллионы туристов, многие остаются недовольны своим посещением.