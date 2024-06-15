Антирейтинг туристических достопримечательностей: места, которые не оправдали ожиданий

В последнее время популярные туристические достопримечательности часто разочаровывают путешественников. Длинные очереди, высокие цены на билеты и сложности с фотографированием играют в этом немалую роль.
По данным исследования, проведенного немецкой платформой Preply, некоторые из этих мест стали "переоцененными" или даже "ловушками для туристов". Так, Таймс-сквер в Нью-Йорке попала в антирейтинг из-за переполненности и грязи.
Контрольно-пропускной пункт Чарли в Берлине оказался менее значимым, чем ожидалось, а Эйфелева башня в Париже подверглась критике из-за длинных очередей и толп людей.
Среди других переоцененных мест — "Русалочка" в Копенгагене, Лас-Рамблас в Барселоне, "Писающий мальчик" в Брюсселе, "Голубая лагуна" в Рейкьявике, Голливудская аллея славы в Лос-Анджелесе, "Лондонский глаз" в Лондоне и хранилище Гиннесса в Дублине.
Несмотря на то, что эти места ежегодно привлекают миллионы туристов, многие остаются недовольны своим посещением.
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