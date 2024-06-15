Жизнь в деревне Португалии: почему россиянка Анастасия Петрова вернулась домой

Россиянка Анастасия Петрова рассказала, почему вернулась из Португалии в Россию

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Анастасия Петрова, россиянка, замужем за португальцем, не смогла найти счастье за границей. В своем интервью порталу "Тонкости туризма" она рассказала, почему решила вернуться в Россию.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Многое зависит от условий жизни. Мы не обсудили заранее, как будем жить, а просто хотели быть вместе. Это привело к тому, что я вернулась домой", — передает слова Петровой дзен-канал "Тонкости туризма".

История Анастасии началась с раннего знакомства с португальцем, с которым она начала встречаться в 18 лет. Через пять лет отношений пара поженилась и переехала в Португалию.

Супруги поселились в деревне Корнеш. До ближайшего города можно было добраться за 15 минут на машине или за пару часов пешком.

Первые четыре месяца они жили с португальским родственником, который часто спал, выпивал или следовал за ними. Когда муж работал ночные смены, Анастасия боялась оставаться одна и запиралась в комнате до утра.

Молодожены обустраивали дом и завели хозяйство с утками, курицами, дроздами, котиками и декоративной свинкой. Анастасия несколько раз пыталась найти работу, но в деревне не требовались сотрудники, так как был "не сезон".

Однажды у нее разболелась щека, и она обратилась к стоматологу в Португалии. Лечение не помогло, и Анастасия срочно вернулась в Россию, где выяснилось, что у нее киста, требующая немедленного удаления.

Некоторое время пара пыталась жить на расстоянии, но сохранить брак не удалось, и они развелись.

Анастасия рассказала, что зарплаты в Португалии хорошие и составляют около 700 евро в месяц, а на 20 евро можно сделать разовую покупку продуктов. Однако работа в основном сосредоточена в крупных городах, до которых нужно добираться на машине.

Ранее она делилась впечатлениями об отдыхе в Абу-Даби, отметив, что в следующий раз планирует посетить Дубай.