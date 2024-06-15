"Никаких чёрный носков": правила дресс-кода на борту — какие носки надеть для безопасного полета

Бортпроводники призывают пассажиров не надевать черные носки во время полета

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бортпроводники напоминают пассажирам о необходимости соблюдать правила дресс-кода во время полета. Особое внимание уделяется выбору цвета носков, так как черные носки могут представлять проблему для экипажа, особенно на ночных рейсах. По словам опытных авиационных работников, такие носки могут затруднить работу экипажа, так как они могут не заметить пассажира, вытянувшего ноги в проход, и случайно наткнуться на них.

Фото: flickr. com by Jason Evans is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Для предотвращения таких ситуаций рекомендуется носить светлые или яркие носки, которые будут лучше видны. Важно также помнить о гигиене — перед посадкой лучше всего надеть чистые носки, чулки или колготки. Однако не стоит полностью обнажать ноги, так как это может представлять угрозу безопасности в случае чрезвычайной ситуации.

Эксперты также советуют избегать шлепанцев и обуви на высоком каблуке, предпочитая более удобную обувь, такую как кроссовки. Эти рекомендации направлены на обеспечение безопасности и комфорта всех участников полета.