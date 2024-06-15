Найденные в Греции и Филиппах скульптуры Аполлона и Геракла могут изменить наше понимание средневековой истории

Древние скульптуры Аполлона и Геракла найдены в Греции и Филиппах

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Недавно в Греции было сделано удивительное открытие — найдена скульптурная композиция с изображением головы Аполлона, бога солнца, музыки и поэзии. Предполагается, что эта находка связана с фонтаном, существовавшим в Средние века. Археологи считают, что произведение было создано во II-III веках нашей эры, а позже использовалось для украшения фонтана.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Zmaj

Кроме того, в прошлом году в Филиппах была обнаружена скульптура Геракла, которая также могла быть частью этого фонтана. Эти находки позволяют предположить, что скульптуры играли важную роль в истории и культуре города. Однако их точное значение в средневековой городской жизни до сих пор остается неясным.

Несмотря на это, можно уверенно сказать, что они являются выдающимися примерами древнего искусства, отражающими богатое историческое и культурное наследие этого региона.