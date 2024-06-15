Землетрясение в Средиземном море вызвало панику на греческих островах и в Турции

Землетрясение магнитудой 4,8 потрясло Грецию и Турцию

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последние часы мощные землетрясения потрясли Средиземное море, затронув как греческие острова, так и Турцию. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в восточной части моря, вызвав панику среди местных жителей и туристов. По предварительным данным, серьезного ущерба не зафиксировано, хотя многие ощутили слабые вибрации.

Фото: www.flickr.com by Pedro Szekely is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Наиболее сильно землетрясение ощущалось на популярном греческом острове Родос, особенно на юго-восточном побережье. Подземные толчки также достигли Турции, включая город Анталья, известный своими пляжами и курортами.

Профессор геологии Наси Герюр предупреждает, что Анталья находится в зоне риска катастрофических землетрясений, которые могут разрушить отели и другие здания. Он указывает на три зоны, подверженные сильным землетрясениям: разлом Фетхие-Бурдур, Бейшехир и греко-кипрский разлом на юге города.

Тем временем Греция столкнулась с экстремальной жарой, из-за которой был закрыт Акрополь, одна из главных достопримечательностей страны. Температура воздуха достигла +43 градусов, что ухудшило состояние туристов, стоявших в очередях.