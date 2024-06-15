Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
При кормлении кошек важно соблюдать несколько правил
На Шанхайском кинофестивале покажут фильм выпускницы ВГИКа
Тренер рассказала о пользе "хамелеона"
Учёные обнаружили недоверие американцев к исследованиям погодных явлений
Землетрясение магнитудой 4,8 потрясло Грецию и Турцию
В Нагатино-Садовники построят жилой квартал почти на 700 тыс. "квадратов"
Блокировка неизвестных номеров бесполезна от мошенников, предупредил разработчик
Омлет из яичных белков с овощами: полезный завтрак
Как выбрать подержанный китайский автомобиль: советы экспертов
Туристы-вандалы: случаи порчи исторических памятников и их последствия

Голландский турист арестован за граффити на фреске в Геркулануме

1:55
Туризм

В последнее время все чаще происходят случаи, когда туристы привлекают внимание вандализмом или непристойными действиями в отношении исторических памятников. Это может привести не только к серьезным штрафам, но и к тюремному заключению.

Голландский турист арестован за граффити на фреске в Геркулануме
Фото: Openverse by leomelzer is licensed under CC BY-SA 2.0

Недавно голландский турист был арестован за то, что нарисовал граффити на фреске в древнем городе Геркуланум рядом с Помпеями в Италии. Ему грозит значительный штраф. Подобные инциденты включают действия болгарского фитнес-тренера Ивана Димитрова, который нацарапал свои и своей девушки имена на амфитеатре Колизея, а также девочки-подростка из Швейцарии, которую снял на видео гид.

Сексуальные акции также становятся популярным способом привлечения внимания. Например, датский фотограф Андреас Хвид сфотографировался с обнаженной женщиной на вершине пирамиды в Гизе, Египет. Хотя он утверждает, что они не занимались сексом на пирамиде, это вызывает сомнения. В итоге против него было возбуждено дело, ему запретили въезд в страну, а его сообщников арестовали.

Не менее скандальными были действия американских туристов, которые сфотографировались обнаженными в храме Ват Арун в Бангкоке. Они завели аккаунт в запрещенной в России социальной сети Travelling Butts (что можно перевести как "Путешествующие задницы") и получили серьезные наказания: арест, штраф почти в 14 тысяч рублей и запрет на въезд в Таиланд.

Также стоит отметить случай с двумя блогерами, которые разрисовали стену у ворот Та Пхе в Чиангмае. Их действия были зафиксированы камерой наблюдения, и им предъявили обвинения в вандализме. Вместо тюремного заключения они были оштрафованы на 100 000 тайских батов (примерно 250 000 рублей).

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай

Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.

Чем важно подкормить томаты в июне?
Чем подкармливать лук в июне?
Подкормка лука в июне: обязательно внесите это для роста луковиц — овощ вырастет крупным и вкусным
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог
Сводка с фронта: в Волчанске взят Агрегатный завод, отбита беспрецедентная атака дрон Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Гении среди кошек: топ-3 самых умных пород мурлык
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Клубника не будет гнить: эта мера защитит ягоды от соприкосновения с землёй
Клубника не будет гнить: эта мера защитит ягоды от соприкосновения с землёй
Последние материалы
Кошки не способны на месть в человеческом понимании
Новый фильм "Горец" может выйти в 2026 году
Урожай бахчевых культур в России ожидается на уровне 2023 года
Растяжка для начинающих на каждый день
Военный эксперт Дандыкин: новые базы НАТО могут стать законными целями для ВС РФ
Пирог с куркумой: идеален к чаю
Автодилеры ожидают кратковременного роста цен из-за санкций
Голландский турист арестован за граффити на фреске в Геркулануме
Вдохните жизнь в ваш сад с помощью асфоделуса дудчатого
Учёные работают над созданием съедобных роботов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников