Туристы-вандалы: случаи порчи исторических памятников и их последствия

Голландский турист арестован за граффити на фреске в Геркулануме

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последнее время все чаще происходят случаи, когда туристы привлекают внимание вандализмом или непристойными действиями в отношении исторических памятников. Это может привести не только к серьезным штрафам, но и к тюремному заключению.

Фото: Openverse by leomelzer is licensed under CC BY-SA 2.0

Недавно голландский турист был арестован за то, что нарисовал граффити на фреске в древнем городе Геркуланум рядом с Помпеями в Италии. Ему грозит значительный штраф. Подобные инциденты включают действия болгарского фитнес-тренера Ивана Димитрова, который нацарапал свои и своей девушки имена на амфитеатре Колизея, а также девочки-подростка из Швейцарии, которую снял на видео гид.

Сексуальные акции также становятся популярным способом привлечения внимания. Например, датский фотограф Андреас Хвид сфотографировался с обнаженной женщиной на вершине пирамиды в Гизе, Египет. Хотя он утверждает, что они не занимались сексом на пирамиде, это вызывает сомнения. В итоге против него было возбуждено дело, ему запретили въезд в страну, а его сообщников арестовали.

Не менее скандальными были действия американских туристов, которые сфотографировались обнаженными в храме Ват Арун в Бангкоке. Они завели аккаунт в запрещенной в России социальной сети Travelling Butts (что можно перевести как "Путешествующие задницы") и получили серьезные наказания: арест, штраф почти в 14 тысяч рублей и запрет на въезд в Таиланд.

Также стоит отметить случай с двумя блогерами, которые разрисовали стену у ворот Та Пхе в Чиангмае. Их действия были зафиксированы камерой наблюдения, и им предъявили обвинения в вандализме. Вместо тюремного заключения они были оштрафованы на 100 000 тайских батов (примерно 250 000 рублей).