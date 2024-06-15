Популярная турецкая авиакомпания объявила о распродаже билетов

Популярная турецкая авиакомпания Pegasus Airlines объявила о распродаже билетов с существенными скидками, как сообщается на их официальном сайте.
Акция будет действовать с 14 по 17 июня 2024 года, а воспользоваться приобретёнными билетами можно с 1 сентября по 24 октября 2024 года. Единственное условие — необходимо быть зарегистрированным в программе лояльности BolBol.
В распродаже участвуют и международные рейсы, такие как перелёты из Москвы в Анкару и Измир, стоимость которых составит 100 евро (примерно 9,5 тысячи рублей).
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.