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Популярная турецкая авиакомпания объявила о распродаже билетов

Pegasus Airlines объявила о распродаже билетов

0:44
Туризм

Популярная турецкая авиакомпания Pegasus Airlines объявила о распродаже билетов с существенными скидками, как сообщается на их официальном сайте.

Pegasus Airlines объявила о распродаже билетов
Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Акция будет действовать с 14 по 17 июня 2024 года, а воспользоваться приобретёнными билетами можно с 1 сентября по 24 октября 2024 года. Единственное условие — необходимо быть зарегистрированным в программе лояльности BolBol.

В распродаже участвуют и международные рейсы, такие как перелёты из Москвы в Анкару и Измир, стоимость которых составит 100 евро (примерно 9,5 тысячи рублей).

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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