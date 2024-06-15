Почему у россиян все чаще изымают загранпаспорта на границе

Изъятие загранпаспортов при выезде из России участилось

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последнее время увеличилось количество случаев изъятия заграничных паспортов при выезде из России из-за ошибок в документах, сообщает РБК со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина. Он отметил, что особенно в мае и июне число изъятий паспортов и вопросов на границе возросло.

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Чаще всего ошибки связаны с неправильным написанием имени, фамилии или отчества, а также городов и опечатками в датах. Эти проблемы в основном возникают с паспортами старого образца, не имеющими биометрических данных, указывается в материале.

В начале июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что несоответствие данных в заграничных паспортах все чаще приводит к их изъятию при прохождении контроля на границе. По их словам, проблема приобретает лавинообразный характер.