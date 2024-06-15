Раскрыт способ сэкономить на авиабилетах: советы от "Авиасейлс"

В "Авиасейлс" рассказали, как выгоднее покупать авиабилеты

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Можно значительно сэкономить на авиабилетах, покупая их заранее в зависимости от сезона и направления, а также приобретая отдельные билеты для пересадок. Об этом сообщили аналитики "Авиасейлс" в интервью "Ленте.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

В исследовании указано, что для внутренних перелетов по России летом и весной билеты лучше покупать как можно раньше, зимой — за два-пять месяцев, а осенью — минимум за неделю до вылета. Что касается международных направлений, то билеты на летние путешествия стоит приобретать за две-четыре недели, зимой — за два-четыре месяца, весной — за одну-две недели, а осенью — за одну-пять недель.

"Гибкость в выборе дат вылета помогает сэкономить на перелете. Цены на авиабилеты зависят от спроса, и зачастую полеты в будние дни дешевле, чем в выходные и праздничные дни. Если планируете путешествовать в праздничные периоды, лучше бронировать билеты как можно раньше", — добавили в "Авиасейлс".

Кроме того, специалисты рекомендовали подписываться на уведомления о снижении цен на билеты и рассматривать возможность покупки раздельных билетов для пересадок.

"Единое бронирование включает билеты только одной авиакомпании, альянса или нескольких партнеров одного тревел-агентства. Но если искать каждый рейс отдельно, можно найти более дешевые билеты у разных авиакомпаний. Основной пересадочный узел для полетов в Европу из России — Турция, откуда можно добраться почти в любой европейский город. А для полетов в страны Азии самым популярным хабом является Китай", — пояснили аналитики.