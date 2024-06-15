Россиянка случайно нарушила закон, привезя кораллы из Египта

В аэропорту Толмачево в Новосибирске задержали россиянку, прибывшую из Хургады, Египет, с 154 граммами кораллов в багаже. Об этом сообщается на официальном сайте Сибирского таможенного управления.
52-летняя жительница Томской области нарушила закон случайно: она привезла 13 фрагментов кораллов в качестве сувениров и воспользовалась "зеленым коридором", что означает отсутствие товаров для декларирования. Она не знала, что такие предметы могут подпадать под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
В источнике также указано, что таможенники изъяли кораллы и направили их на экспертизу. Кроме того, сообщается, что с начала 2024 года в аэропорту Толмачево выявлено 17 случаев незаконного ввоза кораллов, защищённых Конвенцией СИТЕС.
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