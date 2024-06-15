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"Обдираловка!": туристы в Сочи возмущены высокими ценами на пляжные туалеты

Туристы в Сочи протестуют против высоких цен на пляжные туалеты

0:57
Туризм

Туристы в Сочи выразили недовольство высокими ценами на пляжные туалеты, назвав их "обдираловкой", сообщает "Московский комсомолец" ("МК").

Туристы в Сочи протестуют против высоких цен на пляжные туалеты
Фото: FromOlenevkawithlove by Olga Bogdanova

Олеся, жительница курортного города, рассказала, что на самых популярных пляжах нет ни одного бесплатного туалета, что стало неожиданностью.

Ранее, по её словам, туалеты были бесплатными до 20:00, после чего за их использование брали 20 рублей. Сейчас же стоимость посещения туалета составляет 50 рублей в любое время суток.

Олеся отметила, что для семьи из нескольких человек за день посещение туалетов может обойтись в значительную сумму, около 500 рублей.

Россиянка сообщила, что уже направила жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру, но по полученным ответам стало понятно, что сотрудники этих ведомств не собираются предпринимать никаких действий.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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