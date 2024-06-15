Краснодарский студент Даниил Климов выиграл поездку на Северный полюс на Всероссийском форуме

Студент из Краснодара выиграл поездку в Арктику на Всероссийском форуме

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Краснодаре отметили достижение местного студента, который выиграл поездку в Арктику. Это стало возможным благодаря его активному участию во Всероссийском форуме "Арктика. Лед тронулся", прошедшем в Архангельске. На форуме собралось более 500 участников разных возрастов, включая специалистов, блогеров, политиков и студентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ansgar Walk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Мероприятие включало разнообразные образовательные программы и экскурсии по важным объектам региона. Участники получили возможность узнать о сельском хозяйстве в арктических условиях и поработать над проектами в командах.

Даниил Климов, студент второго курса факультета менеджмента КубГАУ, выиграл в одной из номинаций и получил возможность отправиться на Северный полюс. Этот опыт станет для него уникальным и незабываемым, особенно учитывая, что бывший мэр Краснодара Евгений Первышов уже совершал подобное путешествие в рамках президентской программы "Время героев".