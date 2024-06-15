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Россияне выбирают СНГ и внутренние направления для летнего отдыха

Россияне выбирают ближнее зарубежье для летнего отдыха

1:12
Туризм

Россияне выбирают ближнее зарубежье для летнего отдыха. Согласно исследованию туристического сервиса Tutu, более половины россиян предпочитают отдыхать в странах СНГ, таких как Узбекистан, Азербайджан и Кыргызстан. Эти страны заняли первые три места по популярности среди российских туристов, набрав 18,73%, 14,73% и 9,59% всех бронирований соответственно.

Россияне выбирают ближнее зарубежье для летнего отдыха
Фото: commons.wikimedia.org by Karelj is licensed under CC BY-SA 3.0

Турция, Армения, Беларусь и Казахстан находятся на втором месте, но их доли значительно меньше. Внутренние направления остаются наиболее востребованными, особенно Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Более 80% всех бронирований приходится на эти города.

Также стоит отметить, что некоторые курорты Абхазии были признаны самыми выгодными для отдыха у моря в июне этого года. Например, тур в трехзвездочный отель с завтраком и перелетом из Москвы обошелся всего в около 73 тысяч рублей на двоих.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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