Пешие походы стали самым популярным видом активного туризма в России

Пешие походы в России стремительно набирают популярность

4:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Группа компаний Б1 при поддержке Русского географического общества (РГО), а также с участием Минспорта России и Минобрнауки России, представили результаты исследования "Тропы России: потенциал развития пешеходных путешествий". Исследование было посвящено анализу вовлеченности россиян в активный туризм и походы и было презентовано на туристическом форуме "Путешествуй!" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.

Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Опрос проводился в феврале-марте текущего года и включал порядка девяти тысяч участников. Исследование охватывало мнения россиян, увлекающихся различными видами активного туризма, такими как пешие походы, верховая езда, велосипедные путешествия, беговые лыжи, сплавы на байдарках, сноуборд, горные лыжи, альпинизм и горные походы.

"Стратегия развития троп как значимого туристического ресурса тесно связана с анализом предпочтений потребителей. Понимание запросов позволяет проектировщикам создавать востребованные туристические продукты и сервисы, удобные для всех. В нашем исследовании подробно описаны запросы целевых аудиторий по навигации и обустройству мест отдыха, выявлены потребности в развитии цифровых сервисов и туристического оборудования, а также зафиксированы пожелания к логистике. Результаты опроса полезны для региональных и муниципальных администраций, а также для туроператоров, инструкторов и проводников", — отметила директор дивизиона "Городская экономика" АСИ Ольга Захарова.

Опрос позволил понять профиль туриста, интересующегося различными видами путешествий, и выяснить, насколько привлекательно населению путешествовать по туристическим тропам. Согласно исследованию, 69% респондентов увлекаются пешими походами, при этом 48% предпочитают несложные однодневные маршруты. При подготовке походов большинство полагаются на личный опыт (49%) или советы друзей (43%), а специализированные туристические клубы используют редко (7%). Большинство (78%) используют автомобиль для того, чтобы добраться до туристической тропы.

Наиболее важными источниками информации во время похода являются указатели и информационные стенды (68%), а цифровые устройства для навигации используют 88% туристов. Однако часто возникают проблемы с качеством сигнала. Привлекательность троп зависит от их инфраструктуры, качества связи и предоставляемой информации. Также 57% путешественников хотели бы иметь доступ к интернету (WI-FI), зарядке телефонов и мобильному приложению с информацией о маршруте.

Туристы в России пока плохо организованы и недостаточно информированы о возможностях подготовки и получения специальных навыков. Большинство участников исследования не готовы тратить значительные суммы на походы (80%) и предпочитают путешествовать налегке (41%). Предпочтения зависят от возрастной группы: молодые люди (18-24 года) и туристы старше 64 лет путешествуют реже, чем респонденты среднего возраста.

"Активный туризм, особенно пешеходный, популярен во всем мире, и Россия не исключение. Для сохранения мотивации путешественников необходима вовлеченность бизнеса и государства. Надеемся, что наше исследование будет полезно как туристам, так и предпринимателям, планирующим инвестиции в развитие туризма", — рассказала Ольга Архангельская, партнер Группы компаний Б1.

Напомним, что на форуме "Сильные идеи для нового времени" в прошлом году Александр Железняк представил инициативу по развитию туркружков и возрождению турмаршрутов, действовавших в СССР. В результате Владимир Путин поручил Правительству и АСИ разработать меры по развитию активного туризма.

АСИ реализует программу по обустройству национальных туристических троп, целью которой является создание условий для безопасного активного туризма, доступного для всех граждан. Программа включает совершенствование законодательства, разработку методических рекомендаций и образовательной программы для регионов.