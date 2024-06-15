Туристам предложили новые варианты перелетов на Мадагаскар: сравнение цен и времени в пути

Emirates запускает новые рейсы из Дубая на Мадагаскар с пересадкой на Сейшелах

2:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Emirates объявила о запуске рейсов из Дубая в Антананариву (Мадагаскар), которые начнутся с 3 сентября. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю с промежуточной посадкой в Маэ (Сейшелы), согласно пресс-релизу компании.

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Эти рейсы будут доступны и для российских туристов. Билеты уже в продаже. Например, перелет в экономклассе в одну сторону из Москвы 2 сентября стоит 94,5 тыс. руб. Чтобы попасть на первый рейс в Антананариву 3 сентября, необходимо вылететь из Москвы вечером предыдущего дня (цены актуальны на 18:00 14 июня).

Рейсам Emirates предстоит конкурировать с другими авиаперевозчиками. В частности, Turkish Airlines предлагает перелет из Москвы в Антананариву за 94,2 тыс. руб. в тот же день. Время в пути составит 19 часов 05 минут с пересадкой на Маврикии.

Самым бюджетным и быстрым вариантом является рейс Ethiopian Airlines с пересадкой в Аддис-Абебе. Перелет займет 16 часов 10 минут, а стоимость билета с багажом составит 74,1 тыс. руб.

Преимуществом рейсов Emirates можно назвать компоновку самолета Boeing 777-300ER, который будет использоваться на этом маршруте. В его салоне есть не только места экономкласса, но и восемь кают первого класса и 42 кресла бизнес-класса. Наличие премиальных мест может заинтересовать взыскательных путешественников, так как Мадагаскар — недешевое туристическое направление.

Туристам следует учитывать, что Антананариву не является самым удобным пунктом прибытия на Мадагаскар. Основные природные парки и заповедники, ради которых многие приезжают на остров, находятся далеко от столицы, и для их посещения, возможно, потребуется арендовать автомобиль. Расстояния значительные — сотни километров, а логистика может быть сложной.

Пляжные курорты в основном расположены на соседних архипелагах к северо-западу и северо-востоку от Мадагаскара. Для тех, кто планирует морской отдых, может быть целесообразнее лететь не до Антананариву, а до аэропорта на острове Нуси-Бе. Туда также есть рейсы из Москвы. Например, комбинацией перелетов EgyptAir и Ethiopian Airlines можно добраться за 21 час 40 минут с пересадками в Каире и Аддис-Абебе. Билеты на рейс 2 сентября будут стоить 114,3 тыс. руб.