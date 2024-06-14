Прямые рейсы в Таиланд будут прекращены с июля: альтернативные маршруты для путешественников

AZUR Air планирует прекратить прямые рейсы в Таиланд с июля этого года

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания AZUR Air намерена прекратить прямые рейсы в Таиланд с начала июля этого года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на "информированный источник", хотя официального подтверждения пока не поступало.

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По данным АТОР, прямые рейсы пользовались популярностью среди клиентов туроператоров Anex и "Интурист", которые регулярно летали в Таиланд. Ежемесячно этими рейсами пользовались около 5000 туристов. Полеты осуществлялись из восьми городов России: Благовещенска, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Хабаровска, с частотой два-три раза в месяц.

Если информация о прекращении полетов подтвердится, туристам Anex и "Интурист" придется искать альтернативные маршруты для поездок в Таиланд. В АТОР подчеркнули, что даже при отмене прямых рейсов у жителей большинства регионов России останутся другие варианты. Например, Red Wings выполняет рейсы из Москвы в Таиланд, а также доступны чартерные рейсы других авиакомпаний, таких как Icarus. Кроме того, регулярные рейсы Аэрофлота и S7 Airlines могут стать хорошим вариантом для путешествий в Таиланд.