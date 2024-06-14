Авиакомпания AZUR Air намерена прекратить прямые рейсы в Таиланд с начала июля этого года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на "информированный источник", хотя официального подтверждения пока не поступало.
По данным АТОР, прямые рейсы пользовались популярностью среди клиентов туроператоров Anex и "Интурист", которые регулярно летали в Таиланд. Ежемесячно этими рейсами пользовались около 5000 туристов. Полеты осуществлялись из восьми городов России: Благовещенска, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Хабаровска, с частотой два-три раза в месяц.
Если информация о прекращении полетов подтвердится, туристам Anex и "Интурист" придется искать альтернативные маршруты для поездок в Таиланд. В АТОР подчеркнули, что даже при отмене прямых рейсов у жителей большинства регионов России останутся другие варианты. Например, Red Wings выполняет рейсы из Москвы в Таиланд, а также доступны чартерные рейсы других авиакомпаний, таких как Icarus. Кроме того, регулярные рейсы Аэрофлота и S7 Airlines могут стать хорошим вариантом для путешествий в Таиланд.
Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.