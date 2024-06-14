Турецкая полиция провела крупнейшую операцию в истории по изъятию контрабандного алкоголя в Анталье

Турецкие власти предотвратили массовое отравление туристов

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкая полиция провела крупнейшую операцию в своей истории по изъятию контрабандного алкоголя в Анталье. В складах района Муратпаша было обнаружено более трех миллионов бутылок нелегального алкоголя. Эта мера предотвратила возможные инциденты, такие как слепота или смерть среди туристов, путешествующих по системе "все включено". Изъятые напитки могли привести к серьезным отравлениям и летальному исходу.

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Операция была проведена сотрудниками Департамента по борьбе с контрабандой и организованной преступностью (КОМ) по поручению прокуратуры Республики Анталья. Она была организована после получения информации о хранении большого количества контрабандного алкоголя, предназначенного для продажи в отелях в начале туристического сезона.

По итогам операции против двух подозреваемых было возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении Закона № 5607 о борьбе с контрабандой. Турецкие власти призвали туристов быть осторожными при выборе алкогольных напитков в отелях и других местах отдыха, чтобы избежать риска для здоровья.

Это не первый громкий случай, связанный с контрафактной продукцией, который затронул российский туризм. В 2011 году несколько человек, участвовавших в рекламном туре, погибли из-за употребления некачественного алкоголя. В результате этого дела турецкие преступники получили тюремные сроки до 90 лет.