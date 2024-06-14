Республика Конго заняла первое место в списке стран с самыми дорогими визами для россиян. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Согласно данным АТОР, стоимость визы в эту африканскую страну составляет 280 долларов (примерно 24,9 тысячи рублей). Виза в Экваториальную Гвинею стоит 200 долларов (около 17,6 тысячи рублей). Консульский сбор за визу в Республику Чад, Камерун и Королевство Лесото составляет 150 долларов (около 13,2 тысячи рублей).
В рейтинг стран с самыми дорогими визами для россиян также вошли США, где популярная виза стоит 185 долларов (около 16,3 тысячи рублей), что в два раза дороже шенгенской визы.
Кроме того, в список попали Великобритания и Австралия. Британская виза обойдется от 152 долларов (около 13,4 тысячи рублей), а австралийская — 190 австралийских долларов (примерно 11,1 тысячи рублей).
Ранее сообщалось, что в 2023 году россияне чаще всего получали отказы в визах от Мальты, ФРГ, Эстонии, Швеции и Австрии. По данным Еврокомиссии, россияне подали 520 тысяч заявлений на шенгенские визы, с общей долей отказов в 10,6 процента.
Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.