Страны с самыми дорогими визами для россиян: топ стран в 2024 году

Республика Конго возглавила список стран с самыми дорогими визами

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Республика Конго заняла первое место в списке стран с самыми дорогими визами для россиян. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: en.wikipedia.org by Hooperag is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно данным АТОР, стоимость визы в эту африканскую страну составляет 280 долларов (примерно 24,9 тысячи рублей). Виза в Экваториальную Гвинею стоит 200 долларов (около 17,6 тысячи рублей). Консульский сбор за визу в Республику Чад, Камерун и Королевство Лесото составляет 150 долларов (около 13,2 тысячи рублей).

В рейтинг стран с самыми дорогими визами для россиян также вошли США, где популярная виза стоит 185 долларов (около 16,3 тысячи рублей), что в два раза дороже шенгенской визы.

Кроме того, в список попали Великобритания и Австралия. Британская виза обойдется от 152 долларов (около 13,4 тысячи рублей), а австралийская — 190 австралийских долларов (примерно 11,1 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в 2023 году россияне чаще всего получали отказы в визах от Мальты, ФРГ, Эстонии, Швеции и Австрии. По данным Еврокомиссии, россияне подали 520 тысяч заявлений на шенгенские визы, с общей долей отказов в 10,6 процента.