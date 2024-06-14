Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский авторынок показывает значительный рост
Как победить колорадского жука с помощью масла
Турецкие власти предотвратили массовое отравление туристов
Военный эксперт назвал главную тактическую слабость ВСУ
Ученые утверждают, что некоторые цветы можно назвать разумными
Имбирный чай помогает при псориазе и уменьшает сахар в крови
Ни один хозяин не вычешет кошку так же, как специалист
Лепс впервые после развода появился в обществе со своей новой подругой
Разбираем заблуждения: пять мифов в фитнесе, которым люди до сих пор верят
Страны с самыми дорогими визами для россиян: топ стран в 2024 году

Республика Конго возглавила список стран с самыми дорогими визами

1:37
Туризм

Республика Конго заняла первое место в списке стран с самыми дорогими визами для россиян. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Республика Конго возглавила список стран с самыми дорогими визами
Фото: en.wikipedia.org by Hooperag is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно данным АТОР, стоимость визы в эту африканскую страну составляет 280 долларов (примерно 24,9 тысячи рублей). Виза в Экваториальную Гвинею стоит 200 долларов (около 17,6 тысячи рублей). Консульский сбор за визу в Республику Чад, Камерун и Королевство Лесото составляет 150 долларов (около 13,2 тысячи рублей).

В рейтинг стран с самыми дорогими визами для россиян также вошли США, где популярная виза стоит 185 долларов (около 16,3 тысячи рублей), что в два раза дороже шенгенской визы.

Кроме того, в список попали Великобритания и Австралия. Британская виза обойдется от 152 долларов (около 13,4 тысячи рублей), а австралийская — 190 австралийских долларов (примерно 11,1 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в 2023 году россияне чаще всего получали отказы в визах от Мальты, ФРГ, Эстонии, Швеции и Австрии. По данным Еврокомиссии, россияне подали 520 тысяч заявлений на шенгенские визы, с общей долей отказов в 10,6 процента.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог

Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.

Как приготовить Islak Kek — популярный турецкий влажный шоколадный пирог
Учёные раскрыли тайну формирования кислорода в атмосфере Земли
Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова У выдающегося химика прошлого наука и семейная жизнь шли рука об руку Сергей Лебедев
Как получить крупные и плотные кочаны капусты: проверенные способы подкормки
Ранний урожай кабачков: 6 проверенных способов обогнать соседей
Как грамотно разместить туи на участке: советы по выбору места для посадки
Как грамотно разместить туи на участке: советы по выбору места для посадки
Последние материалы
Ученые утверждают, что некоторые цветы можно назвать разумными
Имбирный чай помогает при псориазе и уменьшает сахар в крови
Лепс впервые после развода появился в обществе со своей новой подругой
Ни один хозяин не вычешет кошку так же, как специалист
Разбираем заблуждения: пять мифов в фитнесе, которым люди до сих пор верят
Спин-офф "Игры престолов" под названием "10000 кораблей" запущен в производство
Косметолог Анойко: для красоты и молодости кожи нужно есть рыбу, яйца и авокадо
Анне Седоковой срочно сделали операцию
Простые прически для выпускного, которые легко сделать самостоятельно
На российском рынке появится новый автобренд осенью 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников