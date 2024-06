"Россия крутая!": Россию назвали самой желанной и недоступной страной для путешествий

Россия вошла в число самых желанных и недоступных стран мира для путешествий. Такое мнение высказали пользователи форума Reddit под соответствующей публикацией.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported