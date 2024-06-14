"Россия крутая!": Россию назвали самой желанной и недоступной страной для путешествий

Россию назвали самой желанной и недоступной страной для путешествий

Россия вошла в число самых желанных и недоступных стран мира для путешествий. Такое мнение высказали пользователи форума Reddit под соответствующей публикацией.

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Пользователи рассказали о планах посетить Москву и Санкт-Петербург, а также проехаться на поезде по Транссибирской магистрали.

"Россия крутая!" — написал один из пользователей. Другие же отметили, что в нынешней политической ситуации в мире попасть туда будет непросто.

Ранее российская тревел-блогерша рассказала о несчастной жизни переехавших в США русских. По её словам, у них часто возникают проблемы с поиском привычных продуктов в магазинах и нехваткой компетентных работников в сфере красоты.