73% россиян планируют летний отдых с детьми в 2024 году — исследование

Большинство россиян планируют семейный отдых этим летом

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитики провели исследование и обнаружили, что этим летом 73,1% россиян планируют отдыхать вместе с детьми. Из них 58,4% намерены провести длительные семейные каникулы продолжительностью неделю и более, а остальные — не более семи дней. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

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На поездку с детьми 54,2% россиян готовы потратить до 100 тыс. рублей, в то время как остальные планируют выделить более крупную сумму.

Спокойный отдых на пляже или у бассейна предпочитают 67% опрошенных, а 33% выбирают активные виды отдыха, такие как походы или велопутешествия.

Что касается направлений, 51,2% семей выбирают внутренние путешествия по России, а 48,8% — поездки за границу.

Ранее председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова в интервью НСН отметила, что этим летом малый бизнес Крыма ожидает увеличение числа туристов на 10% по сравнению с 2023 годом.