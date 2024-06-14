Почему интерьер отелей важен для россиян: результаты исследования Mr.Doors

Основным критерием при выборе отеля для более половины россиян является его интерьер. Такие результаты показало исследование, проведенное компанией Mr. Doors, специализирующейся на интерьерах. В опросе, проведенном в первой половине 2024 года, приняли участие более 500 лояльных клиентов компании.
Согласно данным опроса, 63 процента респондентов считают интерьер отеля важным фактором при выборе места проживания, в то время как 37 процентов не придают этому значения.
Среди предпочтительных интерьерных стилей лидирует минимализм, который привлекает 48 процентов опрошенных. Второе место занял классический стиль с 20 процентами голосов, а на третьем месте — скандинавский стиль, набравший 8 процентов.
— Наша компания, разрабатывая и создавая интерьерные решения как для частных клиентов, так и для коммерческих помещений, включая отели, понимает важность создания привлекательного и функционального пространства. Учитывая запросы заказчиков и потребности будущих гостей, мы создаем перспективные интерьерные решения, которые находят отклик у отельеров, — пояснила Екатерина Хворостова, директор по маркетингу компании Mr. Doors.
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