Почему интерьер отелей важен для россиян: результаты исследования Mr.Doors

Выбор отеля в России: интерьер как главный критерий для 63% гостей

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Основным критерием при выборе отеля для более половины россиян является его интерьер. Такие результаты показало исследование, проведенное компанией Mr. Doors, специализирующейся на интерьерах. В опросе, проведенном в первой половине 2024 года, приняли участие более 500 лояльных клиентов компании.

Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно данным опроса, 63 процента респондентов считают интерьер отеля важным фактором при выборе места проживания, в то время как 37 процентов не придают этому значения.

Среди предпочтительных интерьерных стилей лидирует минимализм, который привлекает 48 процентов опрошенных. Второе место занял классический стиль с 20 процентами голосов, а на третьем месте — скандинавский стиль, набравший 8 процентов.

— Наша компания, разрабатывая и создавая интерьерные решения как для частных клиентов, так и для коммерческих помещений, включая отели, понимает важность создания привлекательного и функционального пространства. Учитывая запросы заказчиков и потребности будущих гостей, мы создаем перспективные интерьерные решения, которые находят отклик у отельеров, — пояснила Екатерина Хворостова, директор по маркетингу компании Mr. Doors.