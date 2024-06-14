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Как российским туристам обходить санкции США: дирхамы и юани вместо долларов и евро

Туристам назвали две валюты, заменяющие доллары и евро для поездок за границу

1:19
Туризм

Российским туристам предложили приобретать дирхамы ОАЭ и китайские юани во время заграничных поездок из-за санкций США против Московской биржи. Эксперты Ассоциации Туроператоров России (АТОР) назвали эти две валюты хорошей альтернативой доллару и евро при путешествиях за границу.

Туристам назвали две валюты, заменяющие доллары и евро для поездок за границу
Фото: Openverse by Images_of_Money is licensed under CC BY 2.0

Вице-президент АТОР по выездному туризму и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что дирхамы и юани свободно конвертируются в других странах.

"Мы привыкли летать с евро или долларами, но в других странах спокойно меняют и эти валюты", — добавил он.

Также Мурадян указал, что в московских обменниках можно найти тайские баты для поездок в Таиланд. В настоящее время дирхамы можно приобрести по 25-27 рублей за единицу, а юани — по 12,8-14,2 рубля за единицу.

Московская биржа прекратила торги долларом и евро с 13 июня 2024 года после попадания под американские санкции вместе с Национальным клиринговым центром (НКЦ), который выполняет роль посредника в валютных сделках на бирже.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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