Биометрические паспорта подорожают на 20% с 1 июля 2024 года

Новые тарифы на биометрические паспорта с 1 июля

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 июля стоимость оформления биометрических паспортов в России увеличится на 20% из-за индексации госпошлины. Теперь гражданам придется заплатить 6000 рублей вместо прежних 5000. Цена детских паспортов также возрастет — с 2500 до 3000 рублей. При этом пошлины на паспорта старого образца (сроком на 5 лет) останутся без изменений.

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Тем, кто планирует заменить свой паспорт, рекомендуется воспользоваться возможностью сэкономить, оформив новый документ в МФЦ или через портал госуслуг. Важно помнить, что второй паспорт может быть только биометрическим и действует 10 лет.

Повышение стоимости оформления загранпаспортов вызвало вопросы о том, поможет ли это избежать проблем, связанных с оформлением этих документов, особенно после недавних сбоев в работе МФЦ.