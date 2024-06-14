Лучшая авиакомпания мира заперла в самолете пассажиров без кондиционера при +34 градусах на 3,5 час

Пассажиров Qatar Airways заперли в самолете без кондиционера на 3,5 часа

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажиров авиакомпании Qatar Airways, признанной лучшей в мире, на 3,5 часа заперли в самолете без кондиционера. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инцидент произошел 10 июня на рейсе из Афин в Доху. Перед вылетом в системе кондиционирования возникла неисправность, и при температуре воздуха в аэропорту +34 градуса пассажиров оставили на борту с закрытыми дверями.

Видео из салона показывает, как люди снимали с себя одежду, обмахивались подручными средствами и даже теряли сознание. В конечном итоге пассажирам разрешили покинуть самолет и перейти в терминал. Рейс прибыл в Доху почти на 28 часов позже запланированного времени.