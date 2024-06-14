Резкий рост бронирований апарт-отелей в России: причины и перспективы

Почему туристы все чаще выбирают апартаменты вместо отелей в России

2:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

По последним данным сети "Островок", в начале лета в России увеличилась доля бронирований апарт-отелей и апартаментов. В июне по всей стране этот показатель достиг около 32%, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group is licensed under CC BY-SA 3.0

В некоторых регионах, популярных среди туристов для экскурсионного отдыха, апарт-отели и апартаменты уже занимают лидирующие позиции. В Калининградской области их доля составляет 64% всех бронирований, в Татарстане, Новосибирской области и Санкт-Петербурге — более 40%.

Эта тенденция вызывает беспокойство у гостиничного рынка, отмечает независимый эксперт Алексей Кожевников.

"Обратите внимание на апартаменты на платформах бронирования — это обычные квартиры! Согласно законодательству, в них нельзя предоставлять гостиничные услуги. Сейчас мы видим, как "серый" рынок вытесняет легальный!" — написал Кожевников в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул различия между "белым" и "серым" секторами: отельеры платят за коммунальные услуги по другим тарифам, сталкиваются с более высокими налоговыми ставками и должны соблюдать множество требований государственных органов, а проверки в отелях проводятся регулярно. Государству выгоднее поддерживать официальный сектор.

"Депутаты, Минэкономразвития и ФАС России, почему вы не предпринимаете ничего для решения этой проблемы, для обеспечения равной конкуренции на гостиничном рынке и увеличения налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты?" — задал вопрос эксперт.

Переориентация туристов на квартиры посуточно может навредить не только отельерам, но и государству, так как снизятся налоговые поступления. Однако, по мнению самих отельеров, большая угроза от экспансии апартаментов маловероятна. Многие туристы продолжат выбирать отели за наличие ресторанов, бассейнов, спа и высокий уровень сервиса. Некоторых отдыхающих также пугает перспектива проживания в квартирах. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов считает, что прямой и явной конкуренции между отелями и апартаментами нет.

"Кроме того, я уверен, что в ближайший год будут приняты меры по регулированию сектора посуточной аренды. На рынке должны быть разные предложения — кому-то интересны отели, кому-то апартаменты. Важно, чтобы все действовали в одинаковом правовом поле. Многие предприниматели, занимающиеся посуточной арендой, понимают это и стремятся к легализации", — отметил Вадим Прасов.