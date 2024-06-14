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Регулярные рейсы Сочи — Батуми: расписание и детали полетов с 22 июня

Red Wings запускает регулярные рейсы из Сочи в Батуми с 22 июня

1:00
Туризм

С 22 июня этого года начнутся регулярные рейсы из Сочи в Батуми. Компания "Аэродинамика" объявила о запуске полетов два раза в неделю: по средам и субботам. Пассажиров будут перевозить самолеты Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings. Вылет из Сочи запланирован на 7:20 по средам и на 7:00 по субботам, а обратные рейсы будут отправляться в 10:15 по средам и в 11:30 по субботам.

Red Wings запускает регулярные рейсы из Сочи в Батуми с 22 июня
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

С 21 сентября расписание изменится: субботний рейс в Батуми будет отправляться в 11:30, а обратный рейс — в 14:45 по местному времени. Это станет 11-м международным направлением Red Wings из Сочи, и в летнем расписании аэропорта на этот год предусмотрено 24 международных рейса. Время в пути между городами составит примерно 1 час.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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