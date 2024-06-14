Российские отели становятся более привлекательными для мусульманских туристов благодаря сертификации 'Muslim Friendly

Более 30 российских заведений подали заявки на статус "Muslim Friendly"

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские отели становятся более привлекательными для туристов-мусульман благодаря сертификации "Muslim Friendly". Первые объекты, получившие этот статус, — горный курорт "Роза Хутор" в Сочи и гостиница "Измайловская" в Москве, о чем сообщил глава Роскачества Максим Протасов. Это нововведение направлено на проверку эффективности стандарта в различных регионах страны. В настоящее время подано более 30 заявок от предприятий, включая гостиницы, рестораны и другие заведения.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Максим Протасов отметил, что число заведений, получивших статус "Дружественных к мусульманам", ежедневно увеличивается. Россия стремится войти в число лидеров по внедрению этого стандарта. Сертификат подтверждает наличие таких удобств, как Коран и молитвенный коврик, а также отсутствие алкоголя в меню и мини-баре. До конца 2024 года планируется выдать около 100 таких сертификатов различным организациям.