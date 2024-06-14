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Популярность парапланеризма в Дагестане растет: полеты над горными пейзажами привлекают туристов со всей страны

Популярность парапланеризма в Дагестане растет

0:44
Туризм

Паралетание в Дагестане набирает популярность как вид активного отдыха, привлекая парапланеристов со всей России благодаря разнообразному природному ландшафту и живописным горным видам.

Популярность парапланеризма в Дагестане растет
Фото: unsplash.com by Anton Repponen repponen is licensed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Полет на параплане — это не только захватывающее спортивное занятие, но и уникальная возможность почувствовать мощь и величие природы с высоты птичьего полета, наслаждаясь ее красотой. Опытные инструкторы обеспечивают безопасность полетов, поддерживая связь с пилотами и тщательно подготавливая их к полету.

Для получения более подробной информации можно ознакомиться с материалом в репортаже журналиста Саркара Магомедова на телеканале Россия1.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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