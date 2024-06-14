Популярность парапланеризма в Дагестане растет: полеты над горными пейзажами привлекают туристов со всей страны

Паралетание в Дагестане набирает популярность как вид активного отдыха, привлекая парапланеристов со всей России благодаря разнообразному природному ландшафту и живописным горным видам.
Полет на параплане — это не только захватывающее спортивное занятие, но и уникальная возможность почувствовать мощь и величие природы с высоты птичьего полета, наслаждаясь ее красотой. Опытные инструкторы обеспечивают безопасность полетов, поддерживая связь с пилотами и тщательно подготавливая их к полету.
Для получения более подробной информации можно ознакомиться с материалом в репортаже журналиста Саркара Магомедова на телеканале Россия1.
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