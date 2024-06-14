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Приостановка торгов долларами и евро: влияние на туристический рынок

Эксперты призывают не паниковать из-за приостановки торгов валютой

Туризм

Торги долларами и евро на Московской бирже приостановлены. Эксперты туристической отрасли считают, что рынок справится с этой ситуацией и рекомендуют путешественникам не скупать иностранную валюту в панике.

Эксперты призывают не паниковать из-за приостановки торгов валютой
Фото: Openverse by Images_of_Money is licensed under CC BY 2.0

Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), утверждает, что нет поводов для беспокойства по поводу возможного удорожания туров, так как эти риски уже были учтены в летних ценах туроператоров. Он отмечает, что данная ситуация ускорит переход на оплату услуг в национальных валютах дружественных стран.

"Это логично для ОАЭ и других стран Ближнего Востока, чьи валюты жестко привязаны к доллару, и Китая с устойчивым курсом юаня. Это значительно упростит расчеты", — пояснил Артур Мурадян в профессиональном Telegram-сообществе.

Однако для некоторых популярных направлений, таких как Турция и Египет, этот вариант может быть менее удобен.

"Для таких мест лучше взять немного местной валюты, оплатив основные расходы заранее при покупке тура", — советует Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА).

В настоящее время турагентства предлагают максимально полный пакет услуг в рублях, включающий питание, проживание, трансфер, экскурсии и другие дополнительные опции.

Уровень бронирований авиабилетов остается стабильным. По данным сервиса "Авиасейлс", этим летом наиболее активно планируют путешествовать туристы из Москвы, на которых приходится 39% всех летних бронирований, и пассажиры из Санкт-Петербурга (12%).

Среди внутренних направлений из Москвы в этом году самыми популярными стали Сочи, Калининград и Санкт-Петербург. Средний чек на перелет туда-обратно составляет 22 600, 16 300 и 9 000 рублей соответственно. За рубежом туристы предпочитают Ереван, Анталью и Ташкент, со средним чеком 31 600, 38 700 и 24 700 рублей.

Пассажиры из Санкт-Петербурга чаще всего выбирают Калининград, Сочи и Москву. Средняя стоимость билетов туда-обратно составляет 16 000, 30 000 и 9 000 рублей. Популярные зарубежные направления — Минск, Тбилиси и Баку, со средними ценами на билеты 13 300, 45 000 и 41 000 рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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