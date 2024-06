Приостановка торгов долларами и евро: влияние на туристический рынок

Торги долларами и евро на Московской бирже приостановлены. Эксперты туристической отрасли считают, что рынок справится с этой ситуацией и рекомендуют путешественникам не скупать иностранную валюту в панике.

