Россияне назвали лучшие блюда для поезда: что берут с собой российские путешественники

Исследование: какие продукты выбирают пассажиры в путешествиях по России

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские путешественники чаще всего берут в поезд овощи и фрукты — таких пассажиров более 44 процентов. Эти данные были предоставлены сервисом для путешествий "Туту" в исследовании для "Ленты.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Кроме того, 40 процентов респондентов предпочитают брать с собой лапшу и продукты быстрого приготовления, а также мучные изделия: бутерброды, булочки, пиццу и сосиски в тесте. По мнению 38 процентов опрошенных, лучшим выбором к чаю являются печенье, пряники и вафли. Популярностью также пользуются курица, яйца, картофель в мундире и маринованные огурцы, которые берут с собой 31 процент россиян.

Сухофрукты и орехи покупают 26,15 процента, сухарики и чипсы — 22,71 процента, запеченное мясо и колбасу — 20,8 процента, кисломолочные продукты и сыр — 8,78 процента. Чебуреки, беляши и шаурму с вокзала выбирают только 5,92 процента путешественников, отметили эксперты.