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Россия запускает прямые авиарейсы в Танзанию, Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию до конца 2024 года

Россия откроет прямое авиасообщение еще с 4 странами

1:05
Туризм

Министерство транспорта России планирует открыть прямые авиарейсы еще в четыре страны. Заместитель главы министерства Владимир Потешкин, цитируемый "Интерфаксом", сообщил, что россияне смогут летать прямым рейсом в Танзанию, Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию.

Россия откроет прямое авиасообщение еще с 4 странами
Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В министерстве уточнили, что запуск прямых авиарейсов в эти страны запланирован на конец 2024 года. Ранее в этом году прямые рейсы были открыты в Вьетнам, Бахрейн, Иорданию и Тунис. По словам Потешкина, в настоящее время 19 российских авиаперевозчиков осуществляют полеты в 25 зарубежных стран. Кроме того, 54 компании из 30 стран также имеют прямые рейсы в Россию.

"Мы можем с уверенностью сказать, что у нас установлены прочные отношения с дружественными странами. Наше сотрудничество ведется на всех уровнях — от министерства транспорта до туристических отраслей", — отметил Потешкин.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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