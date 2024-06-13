Россия запускает прямые авиарейсы в Танзанию, Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию до конца 2024 года

Министерство транспорта России планирует открыть прямые авиарейсы еще в четыре страны. Заместитель главы министерства Владимир Потешкин, цитируемый "Интерфаксом", сообщил, что россияне смогут летать прямым рейсом в Танзанию, Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию.
В министерстве уточнили, что запуск прямых авиарейсов в эти страны запланирован на конец 2024 года. Ранее в этом году прямые рейсы были открыты в Вьетнам, Бахрейн, Иорданию и Тунис. По словам Потешкина, в настоящее время 19 российских авиаперевозчиков осуществляют полеты в 25 зарубежных стран. Кроме того, 54 компании из 30 стран также имеют прямые рейсы в Россию.
"Мы можем с уверенностью сказать, что у нас установлены прочные отношения с дружественными странами. Наше сотрудничество ведется на всех уровнях — от министерства транспорта до туристических отраслей", — отметил Потешкин.
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