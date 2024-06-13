Уникальный древний минойский храм возрастом более 4000 лет обнаружен на Крите

Археологи нашли уникальный минойский храм на острове Крит

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

На острове Крит во время строительства радиолокационной станции для нового аэропорта археологи сделали уникальное открытие: они обнаружили следы древнего минойского храма, возраст которого превышает 4000 лет. Этот круглый храм расположен на вершине холма и занимает площадь около 19 тысяч квадратных футов. Вокруг храма находятся восемь ступенчатых каменных стен, образующих внутренний круг с небольшими помещениями внутри.

Фото: flickr.com by Stella*R is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исследователи предполагают, что эти помещения были покрыты коническими крышами, подобно ранним минойским гробницам. Внутри храма нашли многочисленные останки животных, что свидетельствует о проведении здесь общественных церемоний и жертвоприношений, связанных с едой и вином.

Археолог Лина Мендони подчеркнула, что такое сооружение ранее не встречалось. Для сохранения этого уникального памятника планируется найти новое место для радиолокационной станции. Это открытие поможет ученым лучше понять минойскую культуру и ее религиозные традиции.