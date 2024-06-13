Почему Таиланд отказался от туристического сбора и как это повлияет на туризм

Таиланд отменил туристический сбор для иностранцев

0:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таиланд отменил ранее введенный туристический сбор для иностранцев. Правительство страны приняло это решение после осознания, что сбор не оказал долгосрочного положительного воздействия на развитие туризма и экономики. Вместо этого власти решили сосредоточиться на поддержке разумных инициатив, способствующих дальнейшему росту и развитию. Этот шаг может сыграть ключевую роль в сохранении статуса Таиланда как одного из ведущих туристических направлений мира.

Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license