Таиланд отменил ранее введенный туристический сбор для иностранцев. Правительство страны приняло это решение после осознания, что сбор не оказал долгосрочного положительного воздействия на развитие туризма и экономики. Вместо этого власти решили сосредоточиться на поддержке разумных инициатив, способствующих дальнейшему росту и развитию. Этот шаг может сыграть ключевую роль в сохранении статуса Таиланда как одного из ведущих туристических направлений мира.
В середине июня чесноку необходима фосфорно-калийная подкормка для созревания головок.