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Рост стоимости доллара: будущее туризма в условиях санкций

Туроператоры нашли пути обхода санкций для оплаты услуг

1:48
Туризм

Из-за санкций, наложенных на Московскую фондовую биржу и некоторые российские банки, включая их зарубежные филиалы, стоимость доллара значительно увеличилась. Тем не менее, туроператоры нашли способы преодолеть это препятствие, обеспечивая оплату услуг и проживания российских туристов за границей.

Туроператоры нашли пути обхода санкций для оплаты услуг
Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) и главы туроператора Space Travel Артура Мурадяна, этот кризис может ускорить переход на расчеты в национальных валютах дружественных стран. Хотя большинство поставщиков услуг, отелей и авиакомпаний указывают свои цены в долларах и евро, многие туроператоры уже давно используют механизмы расчетов через третьи страны в национальных валютах.

Однако это не всегда является эффективным решением, так как добавляет сложности и увеличивает расходы. Возникают также проблемы с определением обменного курса валюты, в которой проводятся расчеты. Тем не менее, эти трудности, вероятно, будут быстро решены.

Важно помнить, что главной угрозой сейчас является возникновение ажиотажного спроса на наличные деньги, особенно учитывая высокие курсы валют. Эксперт советует туристам не торопиться с покупкой валюты без реальной необходимости, особенно на фоне ажиотажных курсов до 200 рублей за доллар.

Центральный банк также сообщил, что после введения санкций начнет устанавливать обменные курсы на основе данных банковской отчетности и информации о внебиржевых транзакциях. Это приведет к увеличению издержек и разнице между официальными обменными курсами и ценами продажи валюты в банках.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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