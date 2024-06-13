Популярный испанский отель ограничил доступ к бассейну ради экономии воды

В одном из самых популярных отелей Испании, специализирующемся на приеме собак, введены строгие меры по экономии воды. Руководство отеля Gos Aventura объяснило это решение тем, что проблемы с водоснабжением возникают из-за людей, которые менее воспитаны и ведут себя менее корректно, чем собаки.
Этот отель, принимающий заказы на 2025 год и уже полностью забронированный на это лето, предлагает владельцам собак отличные условия для отдыха, включая большой бассейн. Собаки могут проводить в бассейне до 10 часов в день, занимаясь с тренерами или просто плавая.
Однако теперь, в связи с ужесточением мер по сохранению водных ресурсов, руководство отеля решило ограничить доступ к бассейну только для собак, запретив людям посещать эту зону. Это решение вызывает споры среди гостей отеля, которые сомневаются, сможет ли отдых остаться таким же волшебным, если люди больше не смогут пользоваться бассейном.
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