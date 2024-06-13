Язык тела по странам: что означают популярные жесты в разных культурах

Как различаются значения жестов в разных культурах

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жесты являются важной частью языка тела, который помогает людям выражать эмоции и чувства. Однако их значение может значительно варьироваться в зависимости от страны и культуры. К примеру, жест "ОК" в большинстве стран означает "всё в порядке", но в некоторых странах Латинской Америки, Бельгии и Франции он может выражать раздражение или ярость.

Фото: flickr.com by Diogo Rodrigues Gonçalves is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Также важно учитывать, что один и тот же жест может иметь противоположные значения в разных культурах. Например, поднятый палец в Соединённых Штатах и Канаде символизирует уважение, тогда как в Турции и некоторых других мусульманских странах это воспринимается как оскорбление.

Чтобы избежать недоразумений и конфликтов, необходимо учитывать контекст каждого жеста в конкретной ситуации и культуре.