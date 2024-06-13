Почему жители Афганистана избегают дорогих супермаркетов: мнение российского путешественника

Российский блогер рассказал о высоких ценах на продукты в Афганестане

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник поделился своим впечатлением о высоких ценах на продукты в афганских супермаркетах. По его словам, некоторые товары настолько дорогие, что на эти деньги можно прожить неделю. Например, пачка сливочного масла стоит около 520-780 рублей, килограмм французского сыра — около 4000 рублей, чай в пакетиках — более 750 рублей, упаковка макарон — более 270 рублей, а дюжина яиц — от 240 рублей.

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Блогер отметил, что такие супермаркеты не пользуются популярностью среди жителей Афганистана из-за высоких цен. Местные жители предпочитают делать покупки в частных магазинах и на рынках, где цены значительно ниже. Ранее МИД России призвал воздержаться от поездок в Афганистан после вооруженного нападения на иностранцев в городе Бамиан.